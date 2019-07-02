Команда спортивных журналистов обыграла сборную Минспорта РТ в свой профессиональный праздник

Сегодня 2 июня, когда во всем мире отмечается День спортивного журналиста, на стадионе «Трудовые резервы» сошлись команды сборной представителей этой профессии и команда Министерства спорта РТ.

В составе сборной спортивных журналистов выступили представители спортивной редакции «Реального времени» Эрик Добролюбов и Джаудат Абдуллин, а так же спортивные корреспонденты ТНВ, «Татар-информ», «Казанских ведомостей» и «Р-Спорт».

Перед началом встречи участников футбольного матча поприветствовал и поздравил с профессиональным праздником заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров, который также вошел в состав сборной Министерства спорта РТ:

«От имени Министерства спорта и всей спортивной общественности республики поздравляю с профессиональным праздником всех спортивных журналистов — тех, кто сегодня с нами вышел на футбольное поле и тех, кто не смог присутствовать по ряду причин. Хочу поблагодарить вас за ту совместную работу, которую мы делаем для развития и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Республике Татарстан.

В какой-то степени правильно, что мы с вами и сами можем выйти на поле и посоревноваться. Такие товарищеские матчи стали уже доброй традицией. Уверен, что мы и дальше продолжим встречаться не только на официальных мероприятиях, но и на спортивных аренах, тем самым продвигая здоровый образ жизни на собственном примере», — отметил Айрат Раифович.



Победителями стали журналисты, открывшие счет в первом тайме (2:0) и завершившие матч уверенным 6:4.