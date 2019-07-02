Отдел образования опроверг факт поборов с учителей школы Тукаевского района

В отделе образования опровергли факт поборов с учителей школы Тукаевского района.

В управлении образования района отмечают, что по данному факту проведено служебное расследование. «Факт сбора денег директором школы не подтвердился», — заявили в управлении образования Тукаевского района. Штраф был оплачен еще в июне, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, директор одной из общеобразовательных школ Тукаевского района Татарстана попросила учителей и техперсонал скинуться на оплату штрафа, который ранее выписал Роспотребнадзор.

— По поручению прокуратуры РТ информацию проверяет прокуратура Тукаевского района, — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

