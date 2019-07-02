Прокуратура проверит информацию, что директор школы в Тукаевском районе попросила учителей скинуться на штраф

Директор одной из общеобразовательных школ Тукаевского района Татарстана попросила учителей и техперсонал скинуться на оплату штрафа, который ранее выписал Роспотребнадзор.

— По поручению прокуратуры РТ информацию проверяет прокуратура Тукаевского района, — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики Татарстан по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

Директор штраф уже оплатила, но разместила в педагогическом чате сообщение с предложением скинуться. Размер «взноса» для учителей составил 600 рублей, для техперсонала — 200 рублей.

