Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Минтранс Чехии вновь разрешил российским авиакомпаниям выполнять полеты.

Там сообщили, что сегодня утром Министерство транспорта Российской Федерации выдало разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля 2019 года. Российским авиакомпаниям также будут разрешены полеты до этого срока, пишет РБК.



Ранее СМИ сообщили, что Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний, так как была недовольна условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. Позже Россия обвинила Чехию в нарушении соглашения о полетах.