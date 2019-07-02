Россия обвинила Чехию в нарушении соглашения о полетах
Министерство транспорта России прокомментировало ситуацию с полетами российских авиакомпаний в Чехию.
Там надеются, что «вопрос будет решен в самые сжатые сроки», сообщает «Интерфакс».
«Действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — сообщили в Минтранса.
Ранее СМИ сообщили, что Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний, так как была недовольна условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.
Напомним, российские авиакомпании «Победа», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили ряд рейсов в Чехию. Это произошло из-за решения властей страны аннулировать разрешения на полеты.ОбществоВласть
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