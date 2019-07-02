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Россия обвинила Чехию в нарушении соглашения о полетах

10:35, 02.07.2019
Россия обвинила Чехию в нарушении соглашения о полетах
Фото: realnoevremya.ru

Министерство транспорта России прокомментировало ситуацию с полетами российских авиакомпаний в Чехию.

Там надеются, что «вопрос будет решен в самые сжатые сроки», сообщает «Интерфакс».

«Действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — сообщили в Минтранса.

Ранее СМИ сообщили, что Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний, так как была недовольна условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.

Напомним, российские авиакомпании «Победа», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили ряд рейсов в Чехию. Это произошло из-за решения властей страны аннулировать разрешения на полеты.

ОбществоВласть
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