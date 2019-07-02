В Набережных Челнах продается хлебозавод за 55 млн рублей

На территории Татарстана в Набережных Челнах выставлен на продажу хлебозавод. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

В собственности владельца находятся производственные помещения площадью 1 400 кв. м и транспортный парк. Производство ведется в трех направлениях — хлебобулочной продукции, кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов.

Штат сотрудников — 86 человек, годовая выручка равняется 120 млн рублей.

«На самом деле объявление подано для того, чтобы узнать, насколько интересен наш завод и выяснить рентабельность производства. Это, так сказать, оценка бизнеса», — отметила представитель продавца в беседе с корреспондентом «Реального времени», попросив не называть предприятие.

Стоимость хлебозавода — 55 млн рублей. По ее словам, на объявление откликнулись ряд покупателей.

Напомним, ранее сообщалось, что выручка АО «Казанский хлебозавод №3» в 2018 году сократилась на 5,5%