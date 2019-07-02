Новости спорта

06:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Спортсмен из Татарстана занял второе место в финале Кубка России по плаванию

05:45, 02.07.2019
Спортсмен из Татарстана занял второе место в финале Кубка России по плаванию
Фото: sintez-kazan.ru

Татарстанский спортсмен Никита Королев завоевал серебряную медаль в финале Кубка России по плаванию — 2019.

Турнир проходил в Обнинске Калужской области в минувшие выходные. Пловец преодолел дистанцию 50 метров баттерфляем за 23.83 секунды, сообщает пресс-служба спортивного клуба водных видов спорта «Синтез».

Спортсмен всего на 0.04 секунды уступил победителю финального заплыва Роману Шевлякову из Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее российский пловец Владимир Морозов завоевал золото на этапе Серии чемпионов в США.

СпортВодные виды спорта Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров