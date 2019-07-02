Спортсмен из Татарстана занял второе место в финале Кубка России по плаванию
Татарстанский спортсмен Никита Королев завоевал серебряную медаль в финале Кубка России по плаванию — 2019.
Турнир проходил в Обнинске Калужской области в минувшие выходные. Пловец преодолел дистанцию 50 метров баттерфляем за 23.83 секунды, сообщает пресс-служба спортивного клуба водных видов спорта «Синтез».
Спортсмен всего на 0.04 секунды уступил победителю финального заплыва Роману Шевлякову из Санкт-Петербурга.
Напомним, ранее российский пловец Владимир Морозов завоевал золото на этапе Серии чемпионов в США.СпортВодные виды спорта Татарстан
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