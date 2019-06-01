Российский пловец Владимир Морозов завоевал золото на этапе Серии чемпионов в США

Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Серии чемпионов по плаванию в американском Индианаполисе.

Мороз преодолел дистанцию с результатом 21,65 секунды.

Кроме него, золотую награду выиграла еще одна представительница России Анастасия Фесикова, которая разделила победу с канадкой Кайли Масс. Спортсменки финишировали одновременно, показав время 28,20 секунды, передает RT.



Ранее спортсмены Никита Шлейхер и Александр Белевцев, представляющие Татарстан, выиграли серебряные медали чемпионата России по прыжкам в воду с десятиметровой вышки.

