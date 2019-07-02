Синоптики Татарстана обещают грозу и до +25°С

Сегодня, 2 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и даже гроза. Утром в отдельных районах прогнозируется туман.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха поднимется до 20-25 градусов по Цельсию. В Казани термометр покажет от +22°С до +25°С. В Набережных Челнах воздух будет чуть прохладнее — 21-23 гнрадуса тепла.