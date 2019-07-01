Глава Роскомнадзора: закон о «суверенном Рунете» не скажется на скорости интернета

Использование оборудования в рамках закона о «суверенном Рунете» не повлечет за собой снижения скорости интернета. Кроме того, его применение не скажется на принципе сетевой нейтральности, уверен глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Все оборудование, которое будет применяться для защиты от атак, для получения информации, для аналитики, будет оплачено государством, размещено государством. Никаких затрат операторы связи не понесут», — заявил чиновник в интервью телеканалу «Россия 24».

Жаров указал, что эксперимент по внедрению оборудования ведется открыто, совместно с операторами связи и интернет-провайдерами. При этом такое оборудование должно удовлетворять нескольким условиям: оно не должно создавать проблем оборудованию оператора связи, не должно влиять на услуги для конечного пользователя, должно быть эффективным для выполнения поставленных задач.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей проверили документы к закону и обнаружили угрозу ограничения доступа в Сеть и риски снижения скорости связи.