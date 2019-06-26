РСПП обнаружил в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет

Рабочая группа при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что реализация разработанных Минкомсвязью требований к закону о «суверенном Рунете» может привести к снижению скорости доступа к сайтам.

В письме президента РСПП Александра Шохина на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова также говорится, что модернизация средств связи может стоить десятки миллиардов рублей и потребует не менее двух лет.



Кроме того, как отмечают в РСПП, в проекте не указано, какие мероприятия и как операторы должны будут проводить для отработки угроз.

В РСПП опасаются, что в итоге организация и проведение учений потребуют дополнительных финансовых затрат от компаний. Также это приведет к потери доходов компаний и снизит качество предоставления услуг связи, передает РБК.

Напомним, в конце апреля в России был принят закон о «суверенном Рунете».

