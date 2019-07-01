Рособрнадзор принял меры в отношении главы Алексеевского района РТ, чей сын постоянно выходил на ЕГЭ

Рособрнадзор отреагировал на сообщения о сыне главы Алексеевского района Татарстана Сергея Демидова, более 10 раз выходившего из аудитории во время ЕГЭ. Ведомство вынесло чиновнику представление.

Также район был включен в группу риска, к которой относят территории, где местные власти могли помогать выпускникам с выполнением заданий, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что информация о выходившем 14 раз в туалет выпускнике была озвучена на закрытом совещании работников образования. Факт подтвердили и в Минобразования республики. Однако в министерстве также обратили внимание, что регламент не указывает на то, сколько раз можно покидать аудиторию.

Перед тем, как выйти из кабинета, экзаменуемый откладывает контрольно-измерительные материалы и бланки на край стола, далее до места назначения (санитарной или медицинской комнаты) участника сопровождает организатор экзамена, контролирующий проведение ЕГЭ вне аудиторий.