Самый полезный Фестиваль этого лета
«Как сохранить здоровье и жить продуктивно в условиях большого города?» На эти и еще множество вопросов о красоте, экологии, здоровье и правильном питании смогут ответить для себя гости Фестиваля «Био».
13 июля на Кремлевской набережной Казани пройдет большой просветительский Фестиваль, посвященный органичной жизни человека в современном мире.
Программа Фестиваля условно разделена на пять тематических направлений (Экология, Тело, Разум, Энергия, Красота) с множеством разнообразных зон и активностей. В программе Фестиваля:
— Десятки лекций о здоровом и осознанном образе жизни;
— Множество мастер-классов и практик;
— Групповые тренировки и занятия йогой;
— Мобильные пункты приема вторсырья;
— Гараж-маркет и буккроссинг;
— Экспо-зона натуральных продуктов питания, средств ухода за здоровьем и косметики;
— Музыкальная и шоу-программа;
— Тематический маркет, фуд-корт со здоровой и полезной едой;
И многое другое.
Фестиваль призван стать ориентиром в городской жизни, полной новых идей и вызовов.
Организатор Фестиваля — агентство People Need People, c 2012 года проводит ежегодные тематические фестивали на территории РФ.
Начало Фестиваля — в 12.00. Вход свободный!
Официальная группа в ВК: https://vk.com/lifefestbiokzn
Страница в Instagram: https://instagram.com/bio_life_fest
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