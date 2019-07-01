Самый полезный Фестиваль этого лета

«Как сохранить здоровье и жить продуктивно в условиях большого города?» На эти и еще множество вопросов о красоте, экологии, здоровье и правильном питании смогут ответить для себя гости Фестиваля «Био».

13 июля на Кремлевской набережной Казани пройдет большой просветительский Фестиваль, посвященный органичной жизни человека в современном мире.



Программа Фестиваля условно разделена на пять тематических направлений (Экология, Тело, Разум, Энергия, Красота) с множеством разнообразных зон и активностей. В программе Фестиваля:



— Десятки лекций о здоровом и осознанном образе жизни;

— Множество мастер-классов и практик;

— Групповые тренировки и занятия йогой;

— Мобильные пункты приема вторсырья;

— Гараж-маркет и буккроссинг;

— Экспо-зона натуральных продуктов питания, средств ухода за здоровьем и косметики;

— Музыкальная и шоу-программа;

— Тематический маркет, фуд-корт со здоровой и полезной едой;

И многое другое.



Фестиваль призван стать ориентиром в городской жизни, полной новых идей и вызовов.

Организатор Фестиваля — агентство People Need People, c 2012 года проводит ежегодные тематические фестивали на территории РФ.

Начало Фестиваля — в 12.00. Вход свободный!

Официальная группа в ВК: https://vk.com/lifefestbiokzn

Страница в Instagram: https://instagram.com/bio_life_fest

Партнерский материал

0+