В Пензенской области запустили производство пенополиуретана стоимостью 1,4 млрд рублей
ООО «Кузнецкий Технопарк» запустило первую очередь производства эластичного пенополиуретана в Пензенской области.
Мощность введенной линии составляет 10 тыс. тонн продукции в год, сообщает «Рупек». На полной мощности предприятие сможет выпускать 30 тыс. тонн продукции.
Инвестиции в проект составляют более чем 1,4 млрд рублей. Продукцию предполагается поставлять отечественным производителям мебели. Также компания намерена до 30% готовой продукции экспортировать в Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Литву, Турцию, Финляндию и Эстонию.
Вторую очередь предприятия — производство матрасов — запустят в следующем году.Промышленность
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