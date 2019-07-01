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В Пензенской области запустили производство пенополиуретана стоимостью 1,4 млрд рублей

15:24, 01.07.2019
В Пензенской области запустили производство пенополиуретана стоимостью 1,4 млрд рублей
Фото: ru.wikipedia.org

ООО «Кузнецкий Технопарк» запустило первую очередь производства эластичного пенополиуретана в Пензенской области.

Мощность введенной линии составляет 10 тыс. тонн продукции в год, сообщает «Рупек». На полной мощности предприятие сможет выпускать 30 тыс. тонн продукции.

Инвестиции в проект составляют более чем 1,4 млрд рублей. Продукцию предполагается поставлять отечественным производителям мебели. Также компания намерена до 30% готовой продукции экспортировать в Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Литву, Турцию, Финляндию и Эстонию.

Вторую очередь предприятия — производство матрасов — запустят в следующем году.

Промышленность
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