За торговлю липовыми дипломами экс-проректору ТИПКА дали 3,5 года колонии

Фото: Инна Серова

К 3,5 года колонии общего режима и двум штрафам на общую сумму 200 тысяч рублей приговорил сегодня Приволжский райсуд экс-проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) Элеонору Хафизову за торговлю фальшивыми дипломами. В этот срок будет зачтен срок пребывания Хафизовой под домашним арестом во время следствия.

Элеонору Хафизову взяли под стражу в зале суда. А уголовное дело в отношении ее подельницы — бывшей завкабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ Натальи Шигаповой по большинству вменявшихся ей эпизодов суд прекратил в связи с примирением сторон и возмещением ею ущерба потерпевшим. По двум оставшимся эпизодам суд переквалифицировал статью и ограничился также двумя штрафами в общей сложности на 200 тысяч рублей.

Суд отменил меру пресечения Шигаповой. Приговор, вынесенный сегодня Хафизовой и Шигаповой, не вступил в законную силу и может быть обжалован.

