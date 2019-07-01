Пять сервисов пожаловались на «колдунщиков» «Яндекса»

Фото: Олег Тихонов

Сайт объявлений Avito, сервис поиска недвижимости ЦИАН, сервис поиска специалистов Profi.ru, сервис карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru обвинили «Яндекс» в ограничении доступа в пользу собственных сервисов компании.



Как пишут «Ведомости» со ссылкой на записку, сервисы утверждают, что «Яндекс» отдает приоритет своим сервисам с помощью «колдунщиков» — это интерактивные ответы на запросы пользователей, которые появляются на странице с результатами поиска после рекламы и перед органической выдачей.Так , на запрос «купить авто» выдаются «колдунщики» с контентом сервиса «Яндекса» Auto.ru, других предложений в этом блоке нет, а на запрос о поиске квартиры предлагается только «колдунщик» «Яндекс.Недвижимость».

С авторами записки согласны в сервисе по бронированию билетов «Туту.ру» и в онлайн-кинотеатре Tvigle.

Накануне стало известно, что сервисы российской компании «Яндекс» подверглись попытке взлома хакерами, но ее смогли предотвратить. a