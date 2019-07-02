Передовую агротехнику на выставке «День поля в Татарстане — 2019» представит компания «Тарос»
Сегодня стартовали «Дни поля в Татарстане — 2019». Крупнейшая в регионе выставка полевого формата будет работать в течение трех дней — со 2 по 4 июля в Лаишевском районе РТ, на территории Центральной экспериментальной базы ГНУ «ТатНИИСХ».
Организаторами мероприятия являются ОАО «Казанская ярмарка» и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Масштабную агровыставку посетили высокопоставленные официальные лица: президент РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, ответственные работники аппарата президента РТ, кабинета министров РТ, Минсельхозпрода РТ, главы районов, начальники райсельхозуправлений, руководители и специалисты агрохолдингов и сельхозпредприятий, агросервисных служб, научных учреждений.
Стенды участников выставки знакомят с новинками агропромышленного комплекса Татарстана и других регионов России. На выставке в том числе представлен один из успешных игроков рынка — «Ростсельмаш». Его технику на форуме презентует официальный дилер — компания «Тарос».
Представленная техника компании уже прекрасно зарекомендовала себя на полях республики: зерноуборочный комбайн NOVA 340 с жаткой 6 м; зерноуборочный комбайн TORUM 750 с жаткой 9 м; самоходный опрыскиватель SP 275, трактор RSM 2375. Высокая производительность, универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, простота настроек и удобное рабочее место — вот качества, за которые аграрии во всем мире ценят комбайны «Ростсельмаш». На выставке будут презентованы и другие образцы техники компании.
— Этот форум — отличная площадка для поиска необходимых клиентов, заключения контрактов и обмена опытом. Сотрудничество с нами — это гарантия качества, экономии и сервиса, — подчеркнул генеральный директор компании «Тарос» Олег Шляпугин.
Мероприятие для лиц старше 6 лет.
Материал подготовлен при поддержке компании «Тарос».
Справка
ООО МК «Тарос» имеет филиал сервисной службы в Набережных Челнах. Всего в республике работает 12 сервисных бригад предприятия. В их распоряжении находятся брендированные автомобили «Сервис-мастер», полностью оснащенные для диагностики и несложного ремонта в полевых условиях. Компания-дилер уже более 15 лет работает на рынке, обеспечивая сельхозтоваропроизодителей современной агротехникой компания Ростсельмаш.
80% хлеба Российской Федерации убирается комбайнами Ростсельмаш. Сегодня Ростсельмаш — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных в пяти странах на 10 производственных площадках, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE.
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