Передовую агротехнику на выставке «День поля в Татарстане — 2019» представит компания «Тарос»

Фото: предоставлено компанией «Тарос»

Сегодня стартовали «Дни поля в Татарстане — 2019». Крупнейшая в регионе выставка полевого формата будет работать в течение трех дней — со 2 по 4 июля в Лаишевском районе РТ, на территории Центральной экспериментальной базы ГНУ «ТатНИИСХ».



Организаторами мероприятия являются ОАО «Казанская ярмарка» и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Масштабную агровыставку посетили высокопоставленные официальные лица: президент РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, ответственные работники аппарата президента РТ, кабинета министров РТ, Минсельхозпрода РТ, главы районов, начальники райсельхозуправлений, руководители и специалисты агрохолдингов и сельхозпредприятий, агросервисных служб, научных учреждений.



Стенды участников выставки знакомят с новинками агропромышленного комплекса Татарстана и других регионов России. На выставке в том числе представлен один из успешных игроков рынка — «Ростсельмаш». Его технику на форуме презентует официальный дилер — компания «Тарос».



Представленная техника компании уже прекрасно зарекомендовала себя на полях республики: зерноуборочный комбайн NOVA 340 с жаткой 6 м; зерноуборочный комбайн TORUM 750 с жаткой 9 м; самоходный опрыскиватель SP 275, трактор RSM 2375. Высокая производительность, универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, простота настроек и удобное рабочее место — вот качества, за которые аграрии во всем мире ценят комбайны «Ростсельмаш». На выставке будут презентованы и другие образцы техники компании.

— Этот форум — отличная площадка для поиска необходимых клиентов, заключения контрактов и обмена опытом. Сотрудничество с нами — это гарантия качества, экономии и сервиса, — подчеркнул генеральный директор компании «Тарос» Олег Шляпугин.

Мероприятие для лиц старше 6 лет.

Материал подготовлен при поддержке компании «Тарос».

