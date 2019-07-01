В Японии могут эвакуировать более 1 млн человек из-за сильных ливней

Порядка 1 млн жителей Японии получили рекомендации об эвакуации из-за дождей.

В настоящее время в юго-западной части страны продолжаются мощные ливни. Речь идет о префектурах Кагосима, Миядзаки, Кумамото и Эхимэ.

Так, в Кагосиме власти уже дали указание более 6 тысячам человек эвакуироваться из-за природных катаклизмов, передает телерадиокомпания NHK.

Отмечается, что в регионах существует угроза подтопления и оползней.

Напомним, ранее в Токио впервые прошли учения по эвакуации в случае угрозы ракетного удара.