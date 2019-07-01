Центр велоспорта из Санкт-Петербурга подал иск о банкротстве «Камского завода металлотентовых конструкций»

ЗАО «Центр велоспорта «Локосфинкс» из Санкт-Петербурга подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве нижнекамского ООО «Камский завод металлотентовых конструкций» из Нижнекамска.

Заявление поступило в суд 28 июня и пока не принято к производству. Сумма требований составила 6,3 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее, в июне 2019 года, московское ООО «Макс-Сервис» также подало иск о банкротстве «Камского завода металлотентовых конструкций». В результате заявление из-за недочетов было оставлено без движения до 19 июля.