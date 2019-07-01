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В Чистополе откроется завод по производству пластиковых изделий за 25 млн рублей

05:59, 01.07.2019
В Чистополе откроется завод по производству пластиковых изделий за 25 млн рублей
Фото: pixabay.com

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чистополь» появится новое предприятие по производству пластиковых изделий.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава района Дмитрий Иванов и руководитель фирмы «Бетар» Ринат Фардеев. Проект предполагает инвестиции в размере 25 млн рублей, а также создание не менее десяти рабочих мест, пишут «Чистопольские известия».

О сроках реализации проекта будет проинформировано в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ТОСЭР Челнов и Чистополя пополнятся шестью новыми проектами.

Бизнес Татарстан
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