Чемезов рассказал о своем коронном блюде
Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о своем фирменном блюде, которое он лучше всего готовит.
По его словам, у него прекрасно получается готовить в казане бараньи ребрышки с овощами.
«У меня фирменное блюдо есть. Я в казане ребрышки бараньи [готовлю], там их вначале обжарить, потом капусты добавить свежей, обжарить с капустой, потом с луком, потом с картошкой, это все перемешивается, очень вкусно», — заявил Чемезов в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».
При этом он отметил, что любит охотиться на лосей и кабанов. Добычу Чемезов обычно привозит в «Ростех», где штатные повара делают из нее котлеты и колбасу.
Напомним, ранее Чемезов назначил гендиректора нового холдинга «Ростеха».Общество
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