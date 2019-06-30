Чемезов рассказал о своем коронном блюде

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о своем фирменном блюде, которое он лучше всего готовит.

По его словам, у него прекрасно получается готовить в казане бараньи ребрышки с овощами.

«У меня фирменное блюдо есть. Я в казане ребрышки бараньи [готовлю], там их вначале обжарить, потом капусты добавить свежей, обжарить с капустой, потом с луком, потом с картошкой, это все перемешивается, очень вкусно», — заявил Чемезов в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

При этом он отметил, что любит охотиться на лосей и кабанов. Добычу Чемезов обычно привозит в «Ростех», где штатные повара делают из нее котлеты и колбасу.

Напомним, ранее Чемезов назначил гендиректора нового холдинга «Ростеха».