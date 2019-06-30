Татарстан и Башкирия вошли в пятерку популярных у любителей метеоритов российских регионов

Красноярский край стал наиболее популярным регионом России среди туристов, которые путешествуют с целью увидеть последствия падения метеоритов. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Tvil.ru.

Причиной популярности Красноярского края является то, что именно там в 1908 году взорвался Тунгусский метеорит. Далее идет Челябинская область, где шесть лет назад взорвался так называемый Челябинский метеорит.

Замыкает тройку Иркутская область. В 2002 году там взорвался в небе Витимский метеорит. На четвертой строчке — Башкирия, где в 1990 году упал Стерлитамакский метеорит.

Татарстан замыкает пятерку регионов. Туристов республика привлекает древним Карлинским метеоритным кратером, находящимся под Буинском.

Напомним, ранее Татарстан и Башкирия попали в десятку популярных у иностранных туристов регионов России.