Самарская область, Татарстан и Башкирия возглавили рейтинг регионов по объему продаж LADA Vesta

Больше всего автомобилей LADA Vesta за 5 месяцев 2019 года было продано в Самарской области. За указанный период в регионе было реализовано 3 437 таких автомобилей.



Второе и третье места в рейтинге регионов России по объему рынка LADA Vesta занимают Татарстан и Башкортостан (2 384 и 1 846 авто соответственно). Также в топ-5 вошли Подмосковье (1 825 авто) и Свердловская область (1 737 авто).



Кроме того, в первую десятку вошли Санкт-Петербург (1 579 авто) Пермский край (1 466 авто), Ставропольский край (1 431 авто), Челябинская область (1 387 авто) и Воронежская область (1 325 авто).

Примечательно, что в топ-10 не попала Москва. Столица России расположилась на 12-й позиции, передает «Автостат».

Всего за пять месяцев текущего года в России было продано 46 837 автомобилей LADA Vesta.



Напомним, что по итогам первого квартала 2019 года LADA Vesta заняла второе место среди самых популярных автомобилей с механической коробкой передач в России.

