События в истории: 1 июля
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 1 июля в разные годы:
- в 1917 году в России впервые осуществлен переход на летнее время;
- в 1966 году в СССР была впервые введена ежемесячная зарплата колхозников;
- в 1998 году в России восстановлен орден Андрея Первозванного (первый по времени учреждения российский орден, высшая награда Российской империи до 1917-го);
- в 2002 году вступил в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
- в 2009 году в России введен федеральный запрет на азартные игры.
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