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События в истории: 1 июля

02:33, 01.07.2019
События в истории: 1 июля
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 1 июля в разные годы:

  • в 1917 году в России впервые осуществлен переход на летнее время;
  • в 1966 году в СССР была впервые введена ежемесячная зарплата колхозников;
  • в 1998 году в России восстановлен орден Андрея Первозванного (первый по времени учреждения российский орден, высшая награда Российской империи до 1917-го);
  • в 2002 году вступил в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
  • в 2009 году в России введен федеральный запрет на азартные игры.
ОбществоИстория
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