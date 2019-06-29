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В Казани проходят соревнования лодок на солнечных батареях — видео

21:20, 29.06.2019
В Казани проходят соревнования лодок на солнечных батареях — видео
Фото: скриншот - youtube.com

В столице республики в районе озера Нижний Кабан проходят инженерные соревнования «Солнечная регата», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Гонки лодок на солнечных батареях проводятся в Татарстане впервые. Более 50 команд школьников и студентов со всей России представили свои энергоэффективные изобретения. Так, лодки могут развить скорость до 25 км/час.

«Это командная работа. У них были теоретические занятия по экологии, судостроению и энергетике, 3D-моделированию. Все эти дисциплины нужны для создания лодок», — отметил президент соревнований Евгений Казанов.

Участники соревнуются в трех категориях: скорость, маневренность и выносливость.

«Солнечная регата» проходит с 28 по 30 июня. Организатор соревнований — АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» при поддержке мэрии.

Напомним, накануне в Казани под дождем прошли соревнования Всемирного Гран-при по пляжному теннису.

Спорт Татарстан
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