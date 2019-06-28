В Казани под дождем прошли соревнования Всемирного Гран-при по пляжному теннису — видео

На площадке Казанской академии тенниса сегодня стартовал Всемирный Гран-при Казани по пляжному теннису (Kazan World Grand Prix). Соревнования прошли под проливным дождем.

Сегодня с 9 часов утра проходил основной турнир в парном разряде среди мужчин и женщин, а также основной турнир среди юниоров до 17 лет. Финальные игры состоятся 30 июня и начнутся в 10 часов утра.

Всего в турнире принимают участие представители 15 стран. Среди них Бразилия, Италия, Германия, Франция, Россия. Призовой фонд турнира составляет $50 000.



Напомним, что с 23 февраля по 3 марта на кортах Казанской академии тенниса прошел розыгрыш крупнейшего в России юношеского теннисного турнира ITF World Tennis TOUR JUNIORS — Кубок Ельцина 2019.

