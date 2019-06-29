Путин на встрече с президентом Египта: «В наших планах вывести двусторонние связи на новый уровень»

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси отметил динамичное развитие российско-египетских отношений. Об этом он заявил на полях саммита G20 в Осаке.

«Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень», — сказал Путин, добавив, что этому будет способствовать Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанный в октябре прошлого года.

Абдель Фаттаха ас-Сиси, в свою очередь, отметил, что уделяет особое внимание отношениям с Россией, передает «РИА Новости».

