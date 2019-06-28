Джимми Картер: Дональд Трамп не победил бы на выборах президента США без помощи России

Бывший президент США Джимми Картер выразил мниение, что действующий американский лидер Дональд Трамп не победил бы на президентских выборах 2016 года без вмешательства России.

«Он (Трамп) проиграл выборы, но занял этот пост, потому что русские вмешались», — приводит его слова The Hill.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 Трамп попросил президента России Владимира Путина не вмешиваться в выборы США.

Напомним, в конце марта спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование, связанное с «российским вмешательством» в выборы президента 2016 года.

В докладе говорится, что РФ вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Отмечается, что Россия хотела, чтобы Трамп стал президентом США, однако «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».