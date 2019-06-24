В Лаишевском районе Татарстана в ДТП погибли мать с младенцем

На трассе Казань — Оренбург в Татарстане в результате ДТП погибли мать и пятимесячный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Инцидент произошел сегодня, в 09.15 на 34 км автодороги Казань — Оренбург. 25-летняя жительница Лаишевского района, управляя автомобилем Toyota Celica, двигаясь со стороны Казани в направлении Оренбурга, не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги и совершила опрокидывание в кювет попутного направления.

В результате ДТП девушка и младенец скончались на месте. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. В момент аварии ребенок находился на переднем сидении автомобиля в автолюльке, сообщили в МВД по РТ.



Ранее в Татарстане мотоциклист погиб в аварии на трассе Казань — Оренбург.

