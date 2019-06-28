В Челнах появится центр допобразования «Техногород» стоимостью 5 млрд рублей

В Набережных Челнах президенту Татарстан Рустаму Минниханову и главе Ростеха Сергею Чемезову презентовали проект многофункционального спортивно-образовательного центра «Техногород». Пояснения давал руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

Центр дополнительного образования призван привлечь детей и подростков к изучению технических наук, сообщает пресс-служба президента РТ.

Как пишет «Татар-информ», центр планируется создать на резервных землях ПАО «КАМАЗ» в промышленно-коммунальной зоне на площадьи 29 гектаров около Челнов. В комплекс войдут учебные лаборатории, мастерские, испытательные трассы и музей. Инфраструктура позволит проводить соревнования по картингу и заезду на багги.

Стоимость проекта составит около 5 млрд рублей, его создание займет не менее пяти лет.