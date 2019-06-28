Новичок «Салавата Юлаева» Пашнин: «Мы с Паниным играем в схожей манере»

Новичок «Салавата Юлаева» — защитник Михаил Пашнин рассказал, как проводит отпуск и чего ждет от предстоящего сезона в Уфе.

— Капитан «Салавата» Григорий Панин очень похож на вас по стилю игры. Вы с ним уже общались?

— Согласен с вами. Да, мы с Гришей знакомы, он меня сразу поприветствовал. Приятно, когда ребята из команды пишут и желают удачи. Дима Кугрышев тоже написал, Саня Кадейкин, Пашка Коледов. В следующем сезоне все будет здорово. Я уже чувствую, что в «Салавате» царит позитивная атмосфера.

— С кем еще знакомы из нынешней команды?

— С Хохряковым, Солодухиным, Майоровым, Арзамасцевым.

— Главное, вам с Паниным не стать постоянными клиентами скамейки для штрафников…

— Нет, протирать скамейку для штрафников мы с Паниным не будем. Сейчас меняется хоккей, меняются правила. Никому не хочется пропускать много матчей. Но если надо заступиться за партнеров, то никаких проблем и вопросов не возникнет. Собственно говоря, их никогда и не возникало. Надо — значит надо.

— Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин уже обозначил задачи?

— Он, кстати, тоже в Майами, мы с ним общались по телефону. У него дети играют в теннис, а у меня сын ходит на хоккей. Так что времени пересечься здесь почти нет, переговорим более плотно уже при встрече в Уфе.

— Знаете, что у «Салавата» очень требовательные болельщики?

— Разумеется. Уфа — хоккейный город, с большой историей, с преданными болельщиками и сумасшедшей поддержкой. Будем стараться радовать нашего зрителя красивым хоккеем и результатом, — приводит слова Пашнина «Чемпионат».



Напомним, что игрок подписал контракт с уфимским клубом 1 июня. В минувшем сезоне 30-летний защитник выиграл Кубок Гагарина в составе московского ЦСКА. Он забросил 1 шайбу и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+23» и набрал 37 штрафных минут. В плей-офф Пашнин не имел стабильного места в составе и провел всего 6 игр.