Новости общества

12:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трампа пригласили на юбилей Победы в Москве в 2020 году, он отреагировал положительно

12:29, 28.06.2019
Трампа пригласили на юбилей Победы в Москве в 2020 году, он отреагировал положительно
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп положительно отнесся к российскому приглашению принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в рамках саммита G20. Представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-24» подчеркнул, что Дональд Трамп отреагировал очень позитивно на приглашение.

Напомним, сегодня в рамках саммита G20 состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая продлилась 1 час 20 минут. Стороны обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Также Путин и Трамп отметили, что намерены улучшить отношения между странами в интересах государств и всего мира.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров