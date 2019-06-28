Трампа пригласили на юбилей Победы в Москве в 2020 году, он отреагировал положительно

Президент США Дональд Трамп положительно отнесся к российскому приглашению принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в рамках саммита G20. Представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-24» подчеркнул, что Дональд Трамп отреагировал очень позитивно на приглашение.

Напомним, сегодня в рамках саммита G20 состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая продлилась 1 час 20 минут. Стороны обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Также Путин и Трамп отметили, что намерены улучшить отношения между странами в интересах государств и всего мира.