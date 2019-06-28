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В Казани зафиксировали пробку длиной 4,5 км

17:17, 28.06.2019
В Казани зафиксировали пробку длиной 4,5 км
Фото: yandex.ru

В Казани сегодня вечером зафиксирована пробка длиной 4,5 км. Об этом сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Затор был зафиксирован вечером на улице Николая Ершова, Сибирском тракте, от улицы Вишневского до улицы Халитова. Отмечается, что пробка самая длинная для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Напомним, что в начале прошлой недели на въезде в Казань образовалась пробка длиной 5,3 км. Движение было затруднено от Малого Лебяжьего озера до улицы Болотникова.

Общество Татарстан
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