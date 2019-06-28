В Тольятти найдено тело директора бойцовского клуба «Ахмат» с признаками насильственной смерти

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат», который недавно открылся.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти — огнестрельными ранениями — было обнаружено накануне в 20 часов у дома 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе города Тольятти, сообщает «Коммерсантъ». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В совершении преступления подозревается 34-летний мужчина, который объявлен в розыск.

По данным на странице бойцовского клуба в Instagram, он был открыт 15 июня этого года, является филиалом чеченского клуба.

