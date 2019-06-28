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Минниханов посетит церемонию открытия завода «Август-Алабуга» и примет участие в собрании акционеров КАМАЗа

08:35, 28.06.2019
Минниханов посетит церемонию открытия завода «Август-Алабуга» и примет участие в собрании акционеров КАМАЗа
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетит ОЭЗ «Алабуга» и Набережные Челны.

В ОЭЗ «Алабуга» Минниханов планирует принять участие в открытии завода «Август-Алабуга», который будет заниматься производством жидких пестицидов. Задача проекта — замена зарубежной продукции отечественными аналогами. Планируется, что из ОЭЗ «Алабуга» Минниханов направится в Набережные Челны, сообщает ИА «Татар-информ».

Там пройдет празднование 40-летия со дня запуска в эксплуатацию гидроагрегата №1 Нижнекамской ГЭС и собрание акционеров КАМАЗа с участием генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

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