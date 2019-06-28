Новости общества

03:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

23 года назад Верховная Рада Украины приняла новую конституцию

03:29, 28.06.2019
23 года назад Верховная Рада Украины приняла новую конституцию
Фото: torange.biz

23 года назад, 28 июня 1996 года, Верховная Рада Украины приняла новую конституцию. Стоит отметить, что над документом работали почти сутки.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма 8 июня 1995 года поручил депутатам в течение года разработать Конституцию. Однако, массово работать над Конституцией парламентарии начали только в апреле 1996 года, за три месяца до дедлайна.

Основной документ разработали лишь в последние часы, под утро. Так, один из авторов текста основного документа, главный докладчик Михаил Сирота провёл на парламентской трибуне 23 часа. В результате ровно в 9 часов 18 минут утра Конституция Украины была принята большинством голосов: положительно высказался 321 депутат при 12 воздержавшихся и 45 голосах против, пишет «Рамблер».

Украина последней среди всех постсоветских стран приняла Конституцию, прожив без неё 5 лет. До этого основой была конституция 1978 года. 28 июня считается на Украине праздничным днем.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров