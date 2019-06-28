23 года назад Верховная Рада Украины приняла новую конституцию

23 года назад, 28 июня 1996 года, Верховная Рада Украины приняла новую конституцию. Стоит отметить, что над документом работали почти сутки.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма 8 июня 1995 года поручил депутатам в течение года разработать Конституцию. Однако, массово работать над Конституцией парламентарии начали только в апреле 1996 года, за три месяца до дедлайна.

Основной документ разработали лишь в последние часы, под утро. Так, один из авторов текста основного документа, главный докладчик Михаил Сирота провёл на парламентской трибуне 23 часа. В результате ровно в 9 часов 18 минут утра Конституция Украины была принята большинством голосов: положительно высказался 321 депутат при 12 воздержавшихся и 45 голосах против, пишет «Рамблер».

Украина последней среди всех постсоветских стран приняла Конституцию, прожив без неё 5 лет. До этого основой была конституция 1978 года. 28 июня считается на Украине праздничным днем.