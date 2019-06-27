В отношении директора нижегородского ГУАД возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя областного учреждения «Главное управление автомобильных дорог» в Нижнем Новгороде Дениса Цветкова. Его подозревают в связи с отказом предприятия заключить контракт на 68 млн рублей с победителем аукциона.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, нарушения были выявлены после проверки, проведенной прокуратурой Канавинского района Нижнего Новгорода совместно с УФСБ России по Нижегородской области.

В октябре 2081 года компания подала заявку на участие в аукционе, которая была признана соответствующей требованиям федерального законодательства и документации об аукционе. Победителю закупки был направлен проект контракта.

«Однако в его заключении отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии», — говорится в сообщении ведомства.

Далее «Главным управлением автомобильных дорог» принимались в качестве надлежащего обеспечения аналогичные по содержанию банковские гарантии, которые препятствием к заключению государственных контрактов не являлись.