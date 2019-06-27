В Тунисе опровергли смерть президента страны
Советник президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси опроверг сообщения о его смерти.
«Советник опроверг информацию о кончине президента», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на тунисский телеканал An-Nahar.
Ранее тунисские СМИ сообщили о смерти президента страны Беджи Каида Эс-Себси. 92-летний глава государства был госпитализирован с «серьезными проблемами со здоровьем». Отмечается, что Эс-Себси якобы скончался в военном госпитале.
Беджи Каида Эс-Себси возглавляет Тунис с конца 2014 года.ОбществоВласть
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