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В Тунисе опровергли смерть президента страны

17:23, 27.06.2019
В Тунисе опровергли смерть президента страны
Фото: commons.wikimedia.org

Советник президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси опроверг сообщения о его смерти.

«Советник опроверг информацию о кончине президента», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на тунисский телеканал An-Nahar.

Ранее тунисские СМИ сообщили о смерти президента страны Беджи Каида Эс-Себси. 92-летний глава государства был госпитализирован с «серьезными проблемами со здоровьем». Отмечается, что Эс-Себси якобы скончался в военном госпитале.

Беджи Каида Эс-Себси возглавляет Тунис с конца 2014 года.

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