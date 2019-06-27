СМИ: 92-летний президент Туниса умер после госпитализации

Тунисские СМИ сообщили о смерти президента страны Беджи Каида Эс-Себси. 92-летний глава государства был госпитализирован с «серьезными проблемами со здоровьем».

Эс-Себси скончался в военном госпитале, передает газета Daily Sabah со ссылкой на местный телеканал Ennahar TV.

Ранее администрация президента через Facebook сообщила о его госпитализации. Также появлялась информация, что глава государства в критическом состоянии.

Сообщения, что Эс-Себси попал в больницу, появились после терактов в Тунисе, в результате которых погиб полицейский и пострадали еще восемь человек.

Эс-Себси был президентом Туниса с конца 2014 года. Недавно он объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.