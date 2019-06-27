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Страны НАТО утвердили первую стратегию по безопасности в космосе

16:46, 27.06.2019
Страны НАТО утвердили первую стратегию по безопасности в космосе
Фото: pixabay.com

Страны НАТО утвердили первую в своей истории концепцию политики в сфере космоса. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы приняли первую всеобъемлющую космическую стратегию альянса. Она направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств НАТО.

При этом генсек альянса подчеркнул, что о милитаризации космического пространства речь не идет, передает ТАСС.

Ранее в НАТО сообщили, что военный конфликт между Россией и странами альянса маловероятен, но все же возможен.

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