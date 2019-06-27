Госдума приняла закон о подключении любых юрлиц к российскому аналогу системы SWIFT

Госдума приняла закон, который позволяет любым российским и иностранным юрлицам подключиться к российскому аналогу SWIFT. Это система обмена информацией о финансовых операциях.

Сейчас Банк России может оказывать услуги передачи финансовых сообщений кредитным организациям и другим определенным структурам. Закон расширяет возможность предоставления Банком России этих услуг таким образом, что любые российские и иностранные юрлица смогут ими воспользоваться. Нужно только заключить с ЦБ договор, сообщает «РИА Новости».

