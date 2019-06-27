Переход на эскроу-счета облегчит получение квартиры в новостройке в собственность

Благодаря эскроу-счетам застройщик сможет получить от банка средства дольщиков, только когда проведет кадастровый учет и запустит процедуру регистрации квартир в собственность. Об этом заявляет эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.

В результате застройщик заинтересован как можно быстрее провести кадастровый учет. А значит, и люди скорее станут новоселами, сообщает «Российская газета». При долевой же системе строительства часто даже после получения ключей люди не могли зарегистрировать права на квартиру.

Напомним, ранее сообщалось, что переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября.

