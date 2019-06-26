В России впервые осудили человека за неуважение к властям в форме танца

Советский районный суд Брянска впервые в России осудил человека за неуважение к власти в форме танца.

Жительницу города оштрафовали на 30 тыс. рублей за видео с танцем, которое было сделано на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО, пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление суда.

В суде девушка признала свою вину и сообщила, что просто хотела снять красивое видео со своим танцем в красивом месте.

Ранее житель России Юрий Картыжев, которого привлекли к ответственности по новому закону о неуважении к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В апреле Картыжев стал первым россиянином, оштрафованным судом за неуважение к власти. Он 31 марта разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» оскорбительную запись в адрес президента РФ Владимира Путина.