Глава МИД Хорватии стала генсеком Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала министра иностранных дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы.

На этом посту она сменит Турбьерна Ягланда, полномочия которого истекают в октябре 2019 года, пишет «Интефакс».

Также генсеком СЕ мог стать глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.



Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия делегации России. После этого делегация Украины покинула ПАСЕ.