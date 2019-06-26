ВЦИОМ: каждый второй россиянин не может отличать фейк-ньюс от правды

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 50% взрослого населения России не могут отличить достоверные новости от «фейков».



При этом среди молодых этот показатель составляет 33%.

«Я не думаю, что это говорит о повышенной критичности нашего молодого поколения. Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь», — цитирует Федорова «Интерфакс».

По его словам, 62% опрошенных не попадаются на фейки и с самого начала что-то подозревают, а 31% признаются, что верят.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в СМИ готовится кампания против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней.