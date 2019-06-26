Ак Барс Банк запустил курьерскую доставку карт
Ак Барс Банк (ПАО) запустил курьерскую доставку дебетовых карт по городам России.
Теперь не нужно посещать отделения банка, чтобы оформить и получить карту.
Курьер бесплатно привезет ее в любое удобное место — достаточно заполнить
заявку на сайте банка.
Не выходя из дома можно получить карты Evolution и Generation. Услуга
доступна для тех, кто впервые заказывает одну из этих карт. Курьер привезет
все необходимые документы и поможет их заполнить. Начать пользоваться
картой можно сразу после того, как на номер мобильного телефона поступит
SMS-сообщение об активации счета.
Услуга действует в таких городах, как Казань, Москва, Санкт-Петербург и
Екатеринбург. Полный перечень городов и подробная информация доступны на
сайте, а также по бесплатному номеру 8 800 2005 303 или в чате с банком.
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