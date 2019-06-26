Ак Барс Банк запустил курьерскую доставку карт

Ак Барс Банк (ПАО) запустил курьерскую доставку дебетовых карт по городам России.

Теперь не нужно посещать отделения банка, чтобы оформить и получить карту.

Курьер бесплатно привезет ее в любое удобное место — достаточно заполнить

заявку на сайте банка.



Не выходя из дома можно получить карты Evolution и Generation. Услуга

доступна для тех, кто впервые заказывает одну из этих карт. Курьер привезет

все необходимые документы и поможет их заполнить. Начать пользоваться

картой можно сразу после того, как на номер мобильного телефона поступит

SMS-сообщение об активации счета.



Услуга действует в таких городах, как Казань, Москва, Санкт-Петербург и

Екатеринбург. Полный перечень городов и подробная информация доступны на

сайте, а также по бесплатному номеру 8 800 2005 303 или в чате с банком.

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