Гендиректор ТАИФ Альберт Шигабутдинов рассказал об объемах выручки четырех основных направлений работы

Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов рассказал о показателях, с которыми удалось закончить 2018 год.

— Чуть-чуть ниже моих личных ожиданий (показатели, с которыми удалось закончить 2018 год, — прим. ред.), но лучше, чем результаты 2017 года. Доходы от продаж товарной продукции и услуг составили около 880 млрд рублей, в том числе выручка компании — около 760 млрд рублей, EBITDA — около 150 млрд рублей. Это сальдированные результаты, — ответил Шигабутдинов в интервью газете «Ведомости».

Альберт Шигабутдинов рассказал и о структуре выручки четырех основных направлений работы.

— Первое, для чего и была создана компания, — инвестиции и работа на фондовом рынке, выручка по которым составила около 170 млрд рублей. Строительство и производство строительных материалов — порядка 3 млрд рублей. Сфера услуг, в том числе сеть АЗС, развлекательные центры, таможенные и консигнационные склады, оказание услуг населению, — 29 млрд рублей. Остальное, конечно, сосредоточено в области нефтепереработки, нефтехимии и энергетики — это основное направление, на котором сосредоточена работа компании, выручка от них достигла 552 млрд рублей, — пояснил Шигабутдинов.

