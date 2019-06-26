Новости промышленности

07:38 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Испытания зенитно-ракетного комплекса «Деривация-СВ» завершатся в 2020 году

06:35, 26.06.2019
Испытания зенитно-ракетного комплекса «Деривация-СВ» завершатся в 2020 году
Фото: скриншот - youtube.com

Новейший российский самоходный зенитно-ракетный комплекс «Деривация-СВ» пройдет государственные испытания в следующем году.

Первый опытный образец машины был создан в 2018 году на «Уралвагонзаводе». В настоящее время испытания машины продолжаются, проходит проверка всех ее систем.

Комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки, пишет «РИА Новости».

Также отмечается дешевизна комплекса при производстве и эксплуатации.

Напомним, новейший БТР К-16 «Бумеранг» пройдет государственные испытания в июле.

ПромышленностьОПК
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров