Испытания зенитно-ракетного комплекса «Деривация-СВ» завершатся в 2020 году

Новейший российский самоходный зенитно-ракетный комплекс «Деривация-СВ» пройдет государственные испытания в следующем году.

Первый опытный образец машины был создан в 2018 году на «Уралвагонзаводе». В настоящее время испытания машины продолжаются, проходит проверка всех ее систем.

Комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки, пишет «РИА Новости».

Также отмечается дешевизна комплекса при производстве и эксплуатации.

Напомним, новейший БТР К-16 «Бумеранг» пройдет государственные испытания в июле.