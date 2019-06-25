Mazda отзывает в России более 900 дизельных автомобилей из-за проблем с двигателем

ООО «Мазда Мотор РУС» отзовет в России 938 седанов Mazda 6 и кроссоверов Mazda CX-5.



Как сообщает Росстандарт, под отзыв попадут машины, проданные c апреля 2013 года по август 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае, это может привести к остановке двигателя», — отмечается в сообщении.

В рамках сервисной кампании бесплатно официальные дилеры Mazda проверят заслонки впускного клапана и, в зависимости от результатов, почистят или заменят заслонки впускного клапана. Также будет перепрограммирован блок управления двигателем.



В мае стало известно, что Mazda отзывает 1 678 машин в России. Причиной стали неисправности в работе стеклоочистителей. Отзыву подлежат автомобили марки Mazda 3, реализованные c сентября 2015 года по март 2018 года.