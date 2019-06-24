В Госдуме предложили не применять статью об организации преступных сообществ к бизнесу

Депутат Госдумы от Башкортостана Рифат Шайхутдинов (глава партии «Гражданская платформа») внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект. В документе предлагается освободить бизнес от обвинений в организации преступного сообщества.

Законопроект предлагает закрепить в Уголовном кодексе РФ правило, согласно которому статья 210 УК РФ не может применяться к преступлениям, проходящим по статьям 159—160, 165, 171—183, 185—185.6, 193, 193.1, 194—201 УК РФ.

Кроме того, предлагается освобождать от ответственности по этой статье с лиц, «добровольно прекративших участие в преступном сообществе» и «активно способствовавших раскрытию или пресечению этих преступлений».

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на формирование благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата.